29 октября 2020, 15:52
В Кремле заявили о достижении «критической черты» в борьбе с коронавирусом
Представитель Кремля заявил, что сейчас фиксируется повышенная потребность в медицинском персонале и лекарственных средствах, что «создает очень большие трудности»
В Кремле заявили о максимальной нагрузке на российскую систему здравоохранения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в отдельных регионах на сегодняшний день «достигнута критическая черта» в борьбе с COVID-19.
Представитель Кремля заявил, что сейчас фиксируется повышенная потребность в медицинском персонале и лекарственных средствах, что «создает очень большие трудности», сообщает ТАСС.
Одновременно с этим Песков заверил, что все ответственные чиновники и службы работают «практически в круглосуточном режиме».
Напомним, что за последние сутки в России было выявлено более 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений скончались 366 человек.