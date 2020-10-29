29 октября 2020, 15:27
Во французском Авиньоне мужчина с криком «Аллаху Акбар» напал на полицейских
Во французском Авиньоне мужчина с криком «Аллаху Акбар» напал с ножом на сотрудников полиции. По словам очевидцев, мужчина также выкрикивал другие исламские лозунги
Фото: Вести.ру
Во французском Авиньоне мужчина с криком «Аллаху Акбар» напал с ножом на сотрудников полиции. По словам очевидцев, мужчина также выкрикивал другие исламские лозунги.
Нападающий был застрелен сотрудниками полиции, сообщает РИА Новости.
Инцидент в Авиньоне произошел через несколько часов после резни в базилике Нотр-Дам-де-Нис в Ницце. Там вооруженный ножом мужчина с криком «Аллаху Акбар» обезглавил женщину и зарезал еще двух человек.