29 октября 2020, 14:55
В Анталье скончался российский турист, у которого выявили коронавирус
В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела туриста в Россию. По данным представителей страховой компании, вопрос об оплате задолженности за лечение и транспортировку тела на родину урегулирован
В турецкой Анталье скончался российский турист, у которого был выявлен коронавирус. В российском Генконсульстве подтвердили данную информацию.
В посольстве РБК сообщили, что в настоящее время решается вопрос о транспортировке тела туриста в Россию. По данным представителей страховой компании, вопрос об оплате задолженности за лечение и транспортировку тела на родину урегулирован.
Супруга умершего туриста рассказала «Московскому комсомольцу», что ее 60-летнего мужа госпитализировали 2 октября, а через несколько дней перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Женщина также сообщила, что тело ей не отдают, так как она не оплатила лечение мужа стоимостью 2 тысячи долларов.