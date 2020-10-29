Главу Минздрава Архангельской области, который отменил доплаты врачам, отправили в отставку
Ранее Антон Карпунов отменил стимулирующие доплаты врачам, которые работают с коронавирусными пациентами. Решение лишить медиков доплат чиновник аргументировал тем, что в настоящее время «риски для врачей снижены»
Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов ушел в отставку. Его перевели на должность советника губернатора.
Региональный портал 29.ru сообщает, что ранее Антон Карпунов отменил стимулирующие доплаты врачам, которые работают с коронавирусными пациентами.
Решение лишить медиков доплат чиновник аргументировал тем, что в настоящее время «риски для врачей снижены».
«Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу правительства Архангельской области сообщает, что должность министра здравоохранения в регионе ликвидирована, а полномочия ведомства передали зампреду областного правительства.
Отметим, что в Архангельской области последние несколько недель наблюдается устойчивый рост числа заразившихся коронавирусом. Сейчас в регионе в сутки регистрируют более 300 новых случаев заражения.