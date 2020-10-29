Депутата из Ангарска раскритиковали за фотографию ванны с шампанским Moët
Депутат думы Ангарского городского округа Андрей Болгов опубликовал в своем Instagram фотографию ванны, которая до краев заполнена бутылками шампанского, в том числе элитной марки Moët. Подпись под фотографией гласит «А вы как проводите свой вечер»
Депутат думы Ангарского городского округа Андрей Болгов опубликовал в своем Instagram фотографию ванны, которая до краев заполнена бутылками шампанского, в том числе элитной марки Moët. Подпись под фотографией гласит «А вы как проводите свой вечер».
Пользователи Instagram в комментариях под постом указали депутату, что такая демонстрация своего благосостояния его «совсем не красит» как парламентария.
Сам Андрей Болгов сначала поинтересовался у пользователей, почему данная фотография «вообще должна его как-то характеризовать как депутата». Однако позже он пожаловался, что из-за фотографии стали называть коррупционером, хотя он не писал, что это ванна с шампанским принадлежит ему.
«Причем я не писал, что это моя ванная, что я нахожусь в Москве, потому что в Москве я был год назад. Сижу, смеюсь. Одновременно с этим я выкладывал в сториз, как жарю сыр халуми на сковородочке дома, но выложенная ванна с Moët сделало свое дело», - заявил депутат.