В Ницце вооруженный ножом мужчина устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис
Мэр города Кристиан Эстрози сообщил в Twitter, что два человека от полученных ранений скончались непосредственно в церкви. Сам нападавший сейчас находится в больнице под охраной
В Ницце вооруженный ножом мужчина устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис. В результате происшествия погибли три человека.
Мэр города Кристиан Эстрози сообщил в Twitter, что два человека от полученных ранений скончались непосредственно в церкви. Сам нападавший сейчас находится в больнице под охраной.
Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в свою очередь сообщил со ссылкой на источник в полиции, что одну из своих жертв преступник обезглавил.
Кристиан Эстрози добавил, что нападавший с ножом кричал: «Аллаху Акбар». Сам мэр назвал убийства в базилике «исламофашизмом», сообщает Reuters.
«Пришло время Франции освободиться от соблюдения законов мира, чтобы окончательно искоренить исламофашизм на нашей территории», - заявил мэр Ниццы.
Теракт в базилике Нотр-Дам-де-Нис может быть продолжением резонансного убийства учителя в пригороде Парижа. Напомним, 16 октября 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. Убийцу застрелили при задержании.
Чеченец убил учителя из-за того, что тот показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы слова.