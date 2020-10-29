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Общество
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
29 октября 2020, 12:59

В России за сутки коронавирусом заразились 17 717 человек

В России за прошедшие сутки выявили рекордное число новых заражений коронавирусом – 17 717 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 581 693 человек

В России за сутки коронавирусом заразились 17 717 человек

В России за прошедшие сутки выявили рекордное число новых заражений коронавирусом – 17 717 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 581 693 человек.

За сутки в стране от вызванных коронавирусом осложнений скончались 366 человек. Общее число умерших выросло до 27 301 человека.

В Москве за прошедшие сутки выявили 4 906 новых заражений COVID-19, в Московской области – 514, в Петербурге – 758, в Нижегородской области – 386, в Свердловской области – 290, в Ростовской области – 312, в Красноярском крае – 288, в Воронежской области – 292, в Иркутской области – 228, в Архангельской области – 319.

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