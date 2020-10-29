29 октября 2020, 12:59
В России за сутки коронавирусом заразились 17 717 человек
В России за прошедшие сутки выявили рекордное число новых заражений коронавирусом – 17 717 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 581 693 человек
В России за прошедшие сутки выявили рекордное число новых заражений коронавирусом – 17 717 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 581 693 человек.
За сутки в стране от вызванных коронавирусом осложнений скончались 366 человек. Общее число умерших выросло до 27 301 человека.
В Москве за прошедшие сутки выявили 4 906 новых заражений COVID-19, в Московской области – 514, в Петербурге – 758, в Нижегородской области – 386, в Свердловской области – 290, в Ростовской области – 312, в Красноярском крае – 288, в Воронежской области – 292, в Иркутской области – 228, в Архангельской области – 319.