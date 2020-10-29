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Общество
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29 октября 2020, 11:24

Специалисты Роспотребнадзора нашли у российских летучих мышей коронавирусы неизвестного типа

У летучих мышей выявили коронавирусы неизвестного типа. В Роспотребнадзоре сообщили, что «какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно - предмет исследовании»

Специалисты Роспотребнадзора нашли у российских летучих мышей коронавирусы неизвестного типа

Российские специалисты выявили у летучих мышей коронавирусы неизвестного типа. В Роспотребнадзоре сообщили, что «какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно - предмет исследовании».

Специалисты отметили, что человеку достаточно просто «не трогать» летучих мышей, чтобы не подхватить от них вирус.

В санитарном ведомстве также рассказали, что проведенное исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов).

Эти исследования проводятся с целью выявления возможных путей распространения вирусов и эпидемические рисков для населения.

Напомним, что в самом начале пандемии коронавируса специалисты предполагали, что COVID-19 начал стремительно распространяться в Китае из-за употребления в пищу летучих мышей.

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