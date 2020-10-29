Специалисты Роспотребнадзора нашли у российских летучих мышей коронавирусы неизвестного типа
У летучих мышей выявили коронавирусы неизвестного типа. В Роспотребнадзоре сообщили, что «какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно - предмет исследовании»
Российские специалисты выявили у летучих мышей коронавирусы неизвестного типа. В Роспотребнадзоре сообщили, что «какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно - предмет исследовании».
Специалисты отметили, что человеку достаточно просто «не трогать» летучих мышей, чтобы не подхватить от них вирус.
В санитарном ведомстве также рассказали, что проведенное исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов).
Эти исследования проводятся с целью выявления возможных путей распространения вирусов и эпидемические рисков для населения.
Напомним, что в самом начале пандемии коронавируса специалисты предполагали, что COVID-19 начал стремительно распространяться в Китае из-за употребления в пищу летучих мышей.