Активист Марк Гальперин заразился коронавирусом в колонии. Он в критическом состоянии
Гражданский активист Марк Гальперин, отбывающий наказание по «дадинской статье», заразился коронавирусом в колонии Зеленограда. Twitter активиста сообщает, что ему становится «все хуже и хуже», а сейчас он «в критическом состоянии»
Гражданский активист Марк Гальперин, отбывающий наказание по «дадинской статье», заразился коронавирусом в колонии Зеленограда.
Twitter активиста гсообщает, что ему становится «все хуже и хуже», а сейчас он «в критическом состоянии».
«COVID-19 на фоне обострения хронической болезни. В тюрьме ему сейчас нельзя находиться. Нужны лекарства и медицинская помощь», - говорится в сообщении.
Марк Гальперин является одним из лидеров «Новой оппозиции». После нескольких задержаний на протестных акциях он стал вторым в России человеком, против которого возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении порядка проведения публичных акций («дадинская статья»).
В 2018 году активиста приговорили к 2 годам условного срока за призывы к экстремисткой деятельности. В декабре 2019 года Гальперину заменили условное наказание на реальное в связи с задержанием на протестной акции против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.