29 октября 2020, 10:57
Генпрокуратура направила в США запрос о выдаче бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода
Генпрокуратура России обратилась в правоохранительные органы США с просьбой выдать бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Ранее чиновник был задержан в Америке за нарушение иммиграционного законодательства
Генпрокуратура России обратилась в правоохранительные органы США с просьбой выдать бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Ранее чиновник был задержан в Америке за нарушение иммиграционного законодательства.
В запросе Генпрокуратуры отмечается, что Олег Кондрашов находится в международном розыске с 2018 года. В России его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Согласно материалам следствия, Олег Кондрашов в 2012–2013 годах получил от одного из предпринимателей лично и через посредников взятку в размере 17 млн рублей.