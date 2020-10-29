29 октября 2020, 10:52
В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсии «по рангам»
Парламентарий считает, что пенсия должна разделяться по уровням, от первого - минимального, до максимального десятого. Определять пенсионный ранг предлагается по определенному перечню показателей
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».
Парламентарий считает, что пенсия должна разделяться по уровням, от первого - минимального, до максимального десятого. Определять пенсионный ранг предлагается по определенному перечню показателей.
Гражданин при этом будет знать, что достиг определенного ранга и на какой размер пенсии он сможет рассчитывать в старости.
Калашников отметил, что в настоящее время «даже специалисты путаются в действующей системе баллов», сообщает РИА Новости.