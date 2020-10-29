Amnesty International назвала запрет врачам говорить о коронавирусе «откровенной цензурой»
Международная правозащитная организация Amnesty International назвала «откровенной цензурой» требование Минздрава РФ к подведомственным учреждениям согласовывать с пресс-службой министерства все заявления, связанные с пандемией коронавируса
Международная правозащитная организация Amnesty International назвала «откровенной цензурой» требование Минздрава РФ к подведомственным учреждениям согласовывать с пресс-службой министерства все заявления, связанные с пандемией коронавируса.
Глава российского представительства Amnesty International Наталья Звягина заявила, что запрет врачам делать заявления о коронавирусе и борьбе с ним нарушает права человека и может привести к негативным последствиям.
Ранее правозащитная группа «Агора» открыла горячую линию для медиков по оказанию им квалифицированной юридической помощи в связи с новым запретом Минздрава РФ.
В министерстве требование согласовывать все заявления о COVID-19 объяснили тем, что повестка по пандемии слишком перегружена разного рода информацией, в том числе и незначительной.
В Amnesty International заявили, что с учетом ранее известных случаев запугивания и репрессий против медработников, требование Минздрава дает «четкий сигнал, что правительство намерено препятствовать распространению слишком самостоятельных высказываний и мнений».