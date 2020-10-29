29 октября 2020, 08:23
В Кисловодске суд направил на принудительное лечение вегетарианку, которая довела до истощения свою дочь
По данным прокуратуры, 46-летняя россиянка ограничивала дочь в необходимом для развития детского организма питании, а ребенок постоянно испытывал голод. Женщина также не обеспечивала оказание девочке своевременной медицинской помощи
Кисловодский горсуд направил на принудительное лечение вегетарианку, которая довела до истощения свою несовершеннолетнюю дочь.
По данным прокуратуры, 46-летняя россиянка ограничивала дочь в необходимом для развития детского организма питании, а ребенок постоянно испытывал голод. Женщина также не обеспечивала оказание девочке своевременной медицинской помощи, что в совокупности привело к истощению ребенка.
Суд признал жительницу Кисловодска виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением с ребенком.
Женщину направили в психиатрическую больницу на принудительное лечение.