Фармкомпании не могут поставить в Россию 40 млн упаковок лекарств из-за сбоев в системе маркировки
Почти две трети компаний, которые входят в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), сообщили о проблемах с прохождением таможенных процедур из-за сбоев в работе системы маркировки лекарств
Почти две трети компаний, которые входят в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), сообщили о проблемах с прохождением таможенных процедур из-за сбоев в работе системы маркировки лекарств.
Более чем у половины компаний-членов AIPM возникли сложности при вводе продукции в гражданский оборот. Они не могут сделать это в течение недели, а в некоторых случаях – в течение двух недель. На сбои в системе маркировки лекарств при отгрузке дистрибьюторам сообщили две три членов AIPM, сообщает РБК.
В ассоциации сообщили, что в Россию своевременно не могут быть поставлены 40 млн упаковок лекарств 450 наименований.
В AIPM уточнили, что сложности возникли как с поставками в коммерческий сектор (аптеки), так в государственный (больницы). В списке лекарств, которые из-за сбоев в работе системы маркировки фармкомпании не могут поставить в Россию, есть и жизненно важные препараты.
Представитель оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – заверил, что на сегодняшний день им уже удалось сократить время взаимодействия между собственной системой и системами Федеральной таможенной службы. До конца этой недели должно разрешиться большинство случаев, когда оформление поставок у компаний занимало много времени или поставки не проходили.