Россия попросила Верховный суд Голландии приостановить исполнение решения по делу ЮКОСа
Российские власти обратились в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров НК ЮКОС. Суд рассмотрит ходатайство России 30 октября
Российские власти обратились в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров НК ЮКОС. Суд рассмотрит ходатайство России 30 октября.
Замглавы Минюста России Михаил Гальперин сообщил РИА Новости, что ранее голландский суд поддержал позицию Москвы и отклонил доводы истцов об отсутствии у инстанции юрисдикции на то, чтобы рассматривать заявление о приостановлении.
Акционеры ЮКОСа из-за банкротства компании обратились с иском в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. Суд счет российские власти виновными в доведении ЮКОСа до банкротства и обязал выплатить акционерам 50 млр долларов.
Окружной суд Гааги отменил данное решение, однако апелляционная инстанция вновь встала в этом споре на сторону акционеров. К этому времени сумма выплат выросла до 57 млрд долларов.
Россия снова обжаловала решение суда, однако власти некоторых западных стран начали арестовывать имущество РФ за рубежом в рамках иска экс-акционеров ЮКОСа.