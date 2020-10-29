Власти Франции и Германии повторно вводят карантин из-за коронавируса
Так, канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что со 2 ноября в стране вводится жесткий карантин для всех граждан. Власти закроют бары, рестораны, театры и кинотеатры. Школы и детские сады, а также магазины останутся открытыми
Власти Германии и Франции объявили о повторном введении карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Так, канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что со 2 ноября в стране вводится жесткий карантин для всех граждан. Власти закроют бары, рестораны, театры и кинотеатры. Школы и детские сады, а также магазины останутся открытыми, однако в них должно быть обеспечено соблюдение социальной дистанции.
Без введения карантинных мер, по словам Меркель, германской системе здравоохранения грозит коллапс, сообщает агентство Reuters.
Одновременно с этим канцлер Германии сообщила, что малому бизнесу во время карантина возместят убытки в объеме до 75% от обычного.
Во Франции с 29 октября начинает действовать всеобщий режим изоляции, который продлится по меньшей мере до 1 декабря. Президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что граждане смогут выходить из дома на работу, в магазины, на прогулки и для получения медицинской помощи.
Все массовые мероприятия отменяются, а места скопления большого количества людей закрываются. Предприятия переходят на удаленную работу (где это возможно), а университеты – на дистанционное обучение. Детские сады и школы пока продолжат работу в очном формате.
Карантинные меры будут действовать до тех пор, пока число заражений не сократится с 40 тысяч до 5 тысяч в сутки.