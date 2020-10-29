Мундеп Денис Шендерович пожаловался на отсутствие лечения и лекарств в госпитале на ВДНХ
Московский муниципальный депутат Денис Шендерович, которого доставили на «скорой» с коронавирусом в резервный госпиталь на ВДНХ, пожаловался на отсутствие лекарств
Московский муниципальный депутат Денис Шендерович, которого доставили на «скорой» с коронавирусом в резервный госпиталь на ВДНХ, пожаловался на отсутствие лекарств.
Мундеп рассказал «МБХ медиа», что в коронавирусном госпитале на ВДНХ закрыты туалеты, а пациентам не дают лекарства.
«Это не больница. Это обсервация, куда привозят как в отстойник, сбрасывают сюда, здесь никто никого не лечит. На входе мне мерили давление, температуру и все, дали койку рядом с кашляющими людьми», - сообщил Денис Шендерович.
Политик также рассказал, что таблетки и еду пациентам не дают, а врачи часами не подходят к больным.
Денис Шендерович был доставлен в резервный госпиталь с положительным тестом на коронавирус и 25%-м поражением легких. Теперь он намерен «экстренно эвакуироваться» из этого госпиталя.
Отметим, что ранее мэр Москвы Сергея Собянин заявил, что власти перепрофилировали павильон на ВДНХ в «современный госпиталь» и оснастили его всем необходимым. Управляет госпиталем городская клиническая больница № 24.