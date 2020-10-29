СКР попросил перевести под домашний арест топ-менеджера «Траста», за которого вступилась глава ЦБ РФ
Следственный комитет России (СКР) обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову. Ранее бизнесмен был арестован, а теперь следствие просит перевести его под домашний арест
Следственный комитет России (СКР) обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову. Ранее бизнесмен был арестован, а теперь следствие просит перевести его под домашний арест.
Адвокат банкира Владимир Слащев сообщил агентству ТАСС, что его жалобы дошли «до самых высших должностных лиц». Жалобы на арест Михаила Хабарова также привели к передаче дела в центральный аппарат СКР, который выявил ряд нарушений закона.
Напомним, что Михаила Хабарова арестовали 9 октября по обвинению в хищении у бывшего партнера по группе компаний «Деловые линии» Александра Богатикова около 842 млн рублей. Сам Хабаров рассказал, что это Богатиков задолжал ему крупную сумму денег при разделе активов ГК «Деловые линии».
Ранее за исполнительного директора банка «Траст» перед президентом вступилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.