29 октября 2020, 02:08
Власти Чечни выплатят по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда
Фонд имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова пообещал выплатить по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут своих детей, родившихся в ночь на 29 октября 2020 года, именем Мухаммед в честь пророка
Фонд имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова пообещал выплатить по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут своих детей, родившихся в ночь на 29 октября 2020 года, именем Мухаммед в честь пророка.
В чеченском правительстве сообщили, что такая акция в республике проводится ежегодно в честь дня рождения пророка Мухаммеда, но в этом году было решено сделать ее более широкомасштабной.
Министр информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил ТАСС, что в прошлом году выплаты получили только мальчики. Однако в этом году деньги получат и те, кто назовет детей именами членов семьи и ближайших сподвижников пророка. Известно, что у Мухаммеда было три сына и четыре дочери.