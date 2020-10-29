Владимир Путин выделил регионам 5 млрд рублей на обеспечение лекарствами ковидных пациентов
Президент Владимир Путин распорядился выделить 5 млрд рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами коронавирусных пациентов, которые проходят лечение амбулаторно
Президент Владимир Путин распорядился выделить 5 млрд рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами коронавирусных пациентов, которые проходят лечение амбулаторно.
Глава государства попросил правительство «не затягивать» с выделением денег регионам.
На совещании с членами кабинета министров Владимир Путин отметил, что пациенты, которые переносят COVID-19 в легкой форме, готовы лечиться дома, однако здесь возникает проблема доступности лекарств. В этой связи президент поручил исполнительную власть обеспечить граждан бесплатными лекарствами в полном объеме, чтобы люди могли лечиться на дому.
Заявление президента об амбулаторном лечении последовало после того, как вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об острой нехватке мест в больницах 16 регионов.