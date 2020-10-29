29 октября 2020, 01:10
Прокуратура в ходе проверки не обнаружила на Урале ни одного водоема с чистой водой
Генпрокуратура в ходе мониторинга загрязнения окружающей среды не обнаружила на территории Уральского федерального округа ни одного водоема с водой надлежащего качества
Генпрокуратура в ходе мониторинга загрязнения окружающей среды не обнаружила на территории Уральского федерального округа ни одного водоема с водой надлежащего качества.
Заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев заявил, что «ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества».
Проверка также выявила, что в регионах Урала на сегодняшний день наблюдается «критически низкий» процент очистки стоков предприятий. По мнению Ткачева, это является следствием недостаточного контроля со стороны надзорных ведомств за деятельностью предприятий, на которых складируются опасные отходы.