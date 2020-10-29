Глава Чечни готов уйти в отставку ради сохранения своего мнения о президенте Франции
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о готовности уйти в отставку, «пострадать или отдать жизнь» ради того, чтобы сохранить свое мнение о президенте Франции Эммануэле Макроне
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о готовности уйти в отставку, «пострадать или отдать жизнь» ради того, чтобы сохранить свое мнение о президенте Франции Эммануэле Макроне. Ранее Кадыров назвал Макрона «террористом» из-за его обещания продолжать показывать карикатуры на пророка Мухаммеда.
Рамзан Кадыров в своем Telegram написал, что может тысячу раз повторить свои высказывания в отношении французского президента. «Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания священного Корана и сунны», - добавил глава Чечни.
Чеченский лидер также поспорил с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым по поводу своих слов в адрес французского президента. По словам Кадырова, ему не надо объяснять, кто в стране занимается внешней политикой, так как он сам разбирается в этих вопросах.
Напомним, после убийства учителя в пригороде Парижа выходцем из Чечни из-за карикатур на пророка Мухаммеда Эммануэль Макрон заявил, что педагог «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». Президент Франции также заявил, что в стране продолжат демонстрировать такие карикатуры, поскольку это является примером свободы слова.
Рамзан Кадыров назвал президента Франции «террористом», так как «французские власти поддерживают публикации карикатур», а сам Макрон называет свободой слова «оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия».
Представитель российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Рамзана Кадырова, заявил, что внешнюю политику в России определяет президент, а не главы регионов.