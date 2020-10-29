Большинству москвичей предсказали заражение коронавирусом до конца Нового года
Большинство жителей Москвы заразятся коронавирусной инфекцией до конца текущего года. Такой прогноз сделал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукаше
Большинство жителей Москвы заразятся коронавирусной инфекцией до конца текущего года. Такой прогноз сделал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
В беседе с РИА Новости медик заявил, что в российской столице, на которую приходится большая часть заражений, многие граждане «встретятся с вирусом до Нового года».
Вирусолог также отметил, что ситуация с COVID-19 во всех российских регионах отличается, поэтому общий прогноз по эпидемиологической обстановке для всей России сделать сложно.
Ранее другие российские вирусологи предупредили граждан, что их ждет «тяжелый год», а улучшение ситуации по коронавирусу следует ожидать не раньше феврале.