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29 октября 2020, 00:05

Большинству москвичей предсказали заражение коронавирусом до конца Нового года

Большинство жителей Москвы заразятся коронавирусной инфекцией до конца текущего года. Такой прогноз сделал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукаше

Большинству москвичей предсказали заражение коронавирусом до конца Нового года

Большинство жителей Москвы заразятся коронавирусной инфекцией до конца текущего года. Такой прогноз сделал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

В беседе с РИА Новости медик заявил, что в российской столице, на которую приходится большая часть заражений, многие граждане «встретятся с вирусом до Нового года».

Вирусолог также отметил, что ситуация с COVID-19 во всех российских регионах отличается, поэтому общий прогноз по эпидемиологической обстановке для всей России сделать сложно.

Ранее другие российские вирусологи предупредили граждан, что их ждет «тяжелый год», а улучшение ситуации по коронавирусу следует ожидать не раньше феврале.

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