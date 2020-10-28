Мэр Москвы продлил действие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса
Так, учащиеся школ с 6 по 11 класс продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября. Ученики младших классов пока будут и дальше учиться очно. Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации закрываются до 29 ноября
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Так, учащиеся школ с 6 по 11 класс продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября. Ученики младших классов пока будут и дальше учиться очно.
Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, должны быть закрыты до 29 ноября.
Сохраняется также требование к работодателям о переводе 30% сотрудников на дистанционную работу и режим изоляции для людей старше 65 лет.
Отметим, что 28 октября в Москве впервые за несколько дней было зафиксировано снижение суточного прироста новых заразившихся COVID-19 до 3 670 человек. До этого в столице в сутки выявляли по 4-5 тысячи заболевших.
«Итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики», - заявил Сергей Собянин.