Минздрав запретил врачам публично говорить о коронавирусе без согласования с ведомством
Минздрав России направил подведомственным врачам и медицинским учреждениям указ, согласно которому они должны согласовывать с ведомством любые публичные комментарии о коронавирусе
Минздрав России направил подведомственным врачам и медицинским учреждениям указ, согласно которому они должны согласовывать с ведомством любые публичные комментарии о коронавирусе.
«Медуза» со ссылкой на копию этого письма сообщает, что отныне любые комментарии и публичные сведения по теме коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону.
В пресс-службе министерства объяснили данное указание врачам «повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19». В Минздраве посетовали, что информационная повестка вокруг коронавируса сейчас «перегружена» малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей.
В свою очередь правозащитная ассоциация «Агора» в связи с новым запретом открыла горячую линию для медиков, специалисты которой окажут максимально оперативную и квалифицированную юридическую помощь всем сотрудникам медицинских учреждений, младшему медицинскому персоналу, врачам и руководителям учреждений здравохранения в случае возникновения попыток ограничить открытый и свободный обмен жизненно важной информацией.
Адвокат «Агоры» Станислав Селезнев назвал запрет врачам говорить о коронавирусе «явным превышением министром своих полномочий».