Несколько сотрудников ГУ МВД по Москве сообщили об увольнении из-за донатов «Омбудсмену полиции»
Бывшие сотрудники разных подразделений московской полиции сообщили об увольнении из органов за оказание финансовой помощи популярному у силовиков паблику «Омбудсмен полиции»
Бывшие сотрудники разных подразделений московской полиции сообщили об увольнении из органов за оказание финансовой помощи популярному у силовиков паблику «Омбудсмен полиции». Напомним, что основатель этого сообщества Владимир Воронцов с мая находится под арестом по нескольким обвинениям.
Бывшие силовики рассказали «Медиазоне», что через два-три месяца после ареста Владимира Воронцова их стали вызывать в отделы собственной безопасности и расспрашивать о связях с «омбудсменом полиции», который защищал права простых сотрудников и критиковал руководство МВД.
Полицейских просили объяснить, почему они переводили деньги «Омбудсмену полиции». Сами силовики рассказывали, что платили Воронцову «за доступ к юридическим ликбезам или помогали таким же полицейским, оказавшимся в трудной ситуации».
После беседы полицейским предложили уволиться из МВД по собственному желанию. В случае отказа им обещали проблемы на службе.
Напомним, Владимир Воронцов в мае 2020 года был арестован по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника УВД на метрополитене Расима Курбанова. Согласно материалам следствия, «омбудсмен полиции» якобы требовал от полицейского деньги в обмен на отказ от публикации его интимных фотографий. Позже Воронцову предъявили еще несколько обвинений в вымогательстве, клевете и оскорблении представителей власти.