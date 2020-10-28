Глава Минфина выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам
«Здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите - давайте еще и индексировать пенсию», - заявил Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме
Глава Минфина России Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. Свою позицию чиновник объяснил «некой справедливостью».
Антон Силуанов пояснил, что пенсия является компенсацией за утраченный заработок, а если пенсионер и работает и получает пенсию, то заработок не утрачен. «Здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите - давайте еще и индексировать пенсию», - заявил Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.
Министр считает «несправедливым» получение пенсионером зарплаты и повышенной пенсии с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы. Со своей стороны г-н Силуанов предлагает сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые не работают и имеют только один источник дохода – пенсию.
Между тем, президент Владимир Путин ранее на встрече с главами фракций в Госдуме поддержал предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.