В центре имени Гамалеи сообщили о заражении коронавирусом нескольких участников испытания вакцины
Директор Центра имени Гамалеи, в котором разработали вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил о заражении COVID-19 нескольких участников пострегистрационных испытаний препарата
Директор Центра имени Гамалеи, в котором разработали вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил о заражении COVID-19 нескольких участников пострегистрационных испытаний препарата.
Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что заразившиеся коронавирусом добровольцы могли получить плацебо вместо вакцины, однако точно об этом известно будет только в ноябре. По условиям испытаний, 75% человек получают вакцину, а 25% - плацебо.
По словам Гинцбурга, половина добровольцев получила первый компонент вакцины «Спутник V», а примерно 9 тысяч человек были привиты уже во второй раз. Всего в пострегистрационном этапе клинических испытаний вакцины участвуют около 40 тысяч добровольцев. В Центре Гамалеи заявили, что жалоб на здоровье от добровольцев пока не поступало.
Напомним, ранее о заражении коронавирусом сообщил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, который стал одним их участников испытания вакцины против COVID-19. Парламентарий предположил, что ему досталось плацебо, а не вакцина.