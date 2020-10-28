Власти Петербурга выделят на борьбу с коронавирусом в 2021 году 26 млрд рублей
Городские власти планируют на 43% обновить автопарк скорой помощи, на что было выделено 1,7 млрд рублей. Еще 14 млрд рублей пойдет на стимулирующие выплаты врачам и других оперативные меры
В Санкт-Петербурге из резервного фонда городского бюджета в следующем году выделят 26 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.
Вице-губернатор Эдуард Батанов в ходе представления проекта бюджета северной толицы в Законодательном Собрании сообщил, что финансирование сферы здравоохранения в 2021 году увеличится на 5 млрд рублей, а общий объем ассигнований составит 122 млрд рублей.
Городские власти планируют на 43% обновить автопарк скорой помощи, на что было выделено 1,7 млрд рублей. Еще 14 млрд рублей пойдет на стимулирующие выплаты врачам и других оперативные меры.
По словам г-на Батанова, петербургские власти продолжат тратить деньги на средства индивидуальной защиты. Так, в текущем году на закупку защитных костюмов, масок и перчаток было потрачено 5 млрд рублей. Сколько денег на эти цели власти планируют израсходовать в 2021 году, не сообщается.