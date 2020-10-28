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Общество
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28 октября 2020, 14:43

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о нехватке коек для ковидных пациентов в 16 регионах

Вице-премьер и глава оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса Татьяна Голикова поручила Минобрнауки привлечь студентов старших курсов медицинских вузов к работе с больными COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о нехватке коек для ковидных пациентов в 16 регионах

Вице-премьер и глава оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса Татьяна Голикова поручила Минобрнауки привлечь студентов старших курсов медицинских вузов к работе с больными COVID-19.

На совещании правительства с участием президента Владимира Путина она заявила, Минобрнауки и региональным властям было поручено обеспечить привлечение студентов-медиков не только для работы с ковидными больными, но и для работы в рамках первичного звена здравоохранения.

Голикова в свою очередь добавила, что сейчас к борьбе с коронавирусом привлечено более 24 тысяч студентов вузов и колледжей, а также более 11 тысяч ординаторов и примерно 500 педагогов.

В ходе совещания вице-премьер также сообщила, что в 16 регионах страны сложилась критическая ситуация с коечным фондом для коронавирусных пациентов. В пяти регионах заполненность коек в медучреждениях составляет 95%.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что губернаторы должны помнить о своей ответственности и при разворачивать дополнительные койки в случае нехватки мест в больницах для пациентов с коронавирусом.

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