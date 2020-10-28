Замглавы омского Минздрава отстранили от работы из-за нехватки мест в больницах
Губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от исполнения служебных обязанностей заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову, которая отвечает за оказание населению скорой медицинской помощи
Губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от исполнения служебных обязанностей заместителя главы регионального Минздрава Анастасию Малову, которая отвечает за оказание населению скорой медицинской помощи.
Отстранение чиновницы связано с инцидентом, в ходе которого две машины скорой помощи привезли пациентов с подозрением на коронавирус к зданию областного Минздрава, так как в больницах для них места не оказалось. При этом в ведомстве неоднократно уверяли, что мест в омских медучреждениях хватает.
По данным омских СМИ, двух пожилых людей с поражением легких более 80% «скорые» забрали утром 27 октября, но целые сутки их не могли госпитализировать. Тогда медики решили в знак протеста приехать вместе с тяжелыми пациентами к зданию Минздрава.
Только после этой акции протеста для пациентов нашли места в больницах.
Губернатор распорядился провести расследование инцидента с госпитализацией двух пожилых пациентов в тяжелом состоянии, которое затянулась на несколько часов.
«ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава», - заявил губернатор Бурков.