Врио главы Хабаровского края решил усилить собственную охрану
Врио главы Хабаровского края также сообщил, что по агентурной информации ему якобы поступают угрозы. «Мы слишком многих оттащили „от корыта“. И многим это не нравится. А служба безопасности работает и будет работать», - добавил чиновник
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил усилить собственную охрану, так как «не чувствует себя в безопасности».
«Я усиливаю охрану, я ввожу, в соответствии с рекомендациями службы безопасности, меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах государственной власти страны. Почему-то они не были введены в правительстве Хабаровского края», - заявил Михаил Дегтярев и добавил, что сейчас в дом правительства «может зайти любой».
Врио главы Хабаровского края также сообщил, что по агентурной информации ему якобы поступают угрозы. «Мы слишком многих оттащили „от корыта“. И многим это не нравится. А служба безопасности работает и будет работать», - добавил чиновник.
Напомним, что в Хабаровске с середины июля в ежедневном формате продолжаются протесты в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств в нулевых годах.