Росстат заказал за 7,8 млн рублей серию «Смешариков» о переписи населения
Группа компаний «Рики», которая владеет правами на детский мультсериал «Смешарики», снимет специальную серию, посвященную всероссийской переписи населения. Эта серия будет создана по заказу Росстата в рамках контракта между ведомством и АО «КРОС»
Группа компаний «Рики», которая владеет правами на детский мультсериал «Смешарики», снимет специальную серию, посвященную всероссийской переписи населения. Эта серия будет создана по заказу Росстата в рамках контракта между ведомством и АО «КРОС». Подрядчик получит за серию продолжительностью 13 минут про перепись населения 7,8 млн рублей.
По данным РБК, снятая по заказу Росстата серия будет называться «Перепись — дело коллективное». Согласно тендерной заявке, в ней должны быть задействованы основные персонажи мультсериала: Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби.
Спецсерию покажут в эфире детских телеканалов.
В Росстате заявили, что Смешарики в «доступной форме» расскажут детям и взрослым, что такое перепись и зачем она нужна.