28 октября 2020, 12:49
Российский самолет Ту-154 совершил свой последний пассажирский рейс
Российский пассажирский самолет Ту-154 совершил 28 октября свой последний полет. Единственный остававшийся в эксплуатации борт авиакомпании «Алроса» с регистрационным номером RA-85757 вылетел из Мирного и совершил посадку в Новосибирске
Российский пассажирский самолет Ту-154 совершил 28 октября свой последний полет. Единственный остававшийся в эксплуатации борт авиакомпании «Алроса» с регистрационным номером RA-85757 вылетел из Мирного и совершил посадку в Новосибирске.
Напомним, что массовые списания советских «тушек» начались после 2010 года, а первый полёт Ту-154 был выполнен 3 октября 1968 года
Самолеты Ту-154 теперь останутся только в парке специального летного отряда «Россия», МВД, ФСБ, Минобороны, сообщает РИА Новости.
Что касается авиакомпании «Алроса», то она сейчас пополняет свой авиапарк американскими самолетами Boeing 737-800, выпущенными в середине 2000-х годов. Изначально якутская авиакомпания планировала взять российский лайнер SSJ100, но затем передумала.