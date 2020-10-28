Каждая пятая российская компания из-за коронавирусных ограничений не сможет заплатить налоги
В России каждая пятая российская компания из-за финансовых трудностей, которые усугубились из-за пандемии коронавируса и ограничений, не сможет заплатить налоги
В России каждая пятая российская компания (19% от их общего числа) из-за финансовых трудностей, которые усугубились из-за пандемии коронавируса и ограничений, не сможет заплатить налоги.
Аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР) отметили, что проблемы с выплатой налогов обусловлены не только второй волной пандемии коронавируса и ожиданием введения новых строгих ограничений, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам, которые были введены властями во время первой волны.
В октябре восстановительный тренд в экономике замедлился, а до конца года бизнесу придется вместе с текущими налоговыми платежами вносить оплату за предыдущие периоды, сообщают «Ведомости».
Российские компании также столкнулись с неплатежами со стороны своих поставщиков и клиентов по той же коронавирусной причине.