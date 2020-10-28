28 октября 2020, 12:21
В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 346 человек. Это рекордный показатель суточной смертности от COVID-19. Общее число умерших составило 26 935 человек
В России по данным на утро 28 октября выявлено 16 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 563 976 человек.
При этом за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 346 человек. Это рекордный показатель суточной смертности от COVID-19. Общее число умерших составило 26 935 человек.
В Москве суточный прирост заболевших снизился до 3 670 человек. В Московской области за прошедшие сутки выявили 505 новых случаев заражения, в Петербурге – 727, в Нижегородской области – 377, в Свердловской области – 291, в Ростовской области – 314, в Красноярском крае – 279, в Воронежской области – 291, в Иркутской области – 233, в Архангельской области – 317.