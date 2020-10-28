Семья патриарха Кирилла владеет недвижимостью общей стоимостью 225 млн рублей
В расследовании сообщается, что родственники предстоятеля РПЦ владеют тремя квартирами в Санкт-Петербурге, четырьмя квартирами в Москве, а также долей в нежилом помещении и домом в Подмосковье
Семья главы Русской православной церкви патриарха Кирилла владеет недвижимостью общей стоимостью 225 млн рублей, сообщает издание «Проект».
В расследовании сообщается, что родственники предстоятеля РПЦ владеют тремя квартирами в Санкт-Петербурге, четырьмя квартирами в Москве, а также долей в нежилом помещении и домом в Подмосковье. Ранее две из этих квартир были записаны непосредственно на патриарха, однако сейчас в базе Росреестра собственник этой недвижимости вообще не указан.
По данным «Проекта», одну из петербуржских квартир (в доме возле Мариинского театра) стоимостью 42 млн рублей троюродной сестре Лидии Леоновой патриарха Кирилла подарил бизнесмен Александр Дмитриевич. Сам он являлся деловым партнером Николы Саворетти — советника миссии Мальтийского ордена в России.
Помимо этого Лидия Леонова владеет квартирой в московском «Доме на набережной» с видом на Кремль и в «церковном доме» в Гагаринском переулке. Другая троюродная сестра главы РПЦ Елена Холодова имеет квартиру в доме бизнес-класса на улице Расплетина на северо-западе Москвы.