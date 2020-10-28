28 октября 2020, 11:11
Санитарные службы Китая обнаружили коронавирус на продуктах с российского судна
Санитарные службы восточной китайской провинции Шаньдун обнаружили частицы коронавируса COVID-19 на упаковках продуктов с трех российских и одного голландского рефрижераторного судна
Санитарные службы восточной китайской провинции Шаньдун обнаружили частицы коронавируса COVID-19 на упаковках продуктов с трех российских и одного голландского рефрижераторного судна.
В Главном таможенном управлении КНР сообщили, что тест на нуклеиновую кислоту COVID-19 образцов с упаковок с замороженными морепродуктами оказался положительным. В этой связи было принято решение приостановить прием деклараций на импорт с российских и нидерландского судов на одну неделю.
Ранее уже сообщалось, что в Китае обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженной импортной трески. Предполагается, что человек может заразиться при контакте с такой упаковкой.