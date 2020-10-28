28 октября 2020, 10:40
В Махачкале в рамках «наведения порядка с рекламой» неизвестные сорвали плакаты с магазина New Balance
В аккаунте магазина в соцсети Instagram сообщается, что минувшей ночью «какие-то вандалы» повредили световые короба, сорвали нашу рекламу и вывеску. В подписи к видеоролику отмечается, что реклама была снята по указанию мэрии Махачкалы
В Махачкале с обувного магазина New Balance неизвестные сорвали рекламные плакаты и повредили при этом световые короба.
В аккаунте магазина в соцсети Instagram сообщается, что минувшей ночью «какие-то вандалы» повредили световые короба, сорвали нашу рекламу и вывеску.
В подписи к видеоролику отмечается, что реклама была снята по указанию мэрии Махачкалы. При этом магазин об этом никто заранее не предупредил.
Накануне врио главы Дагестана Сергей Меликов потребовал от администрации Махачкалы навести порядок с наружной рекламой в городе и частично заменить коммерческую рекламу портретами врачей, которые скончались от коронавируса.