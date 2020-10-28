28 октября 2020, 10:21
В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет скончался детский писатель Михаил Яснов
Супруга поэта Ася Петрова сообщила в Facebook, что Михаил Яснов был госпитализирован в реанимацию, где и скончался. Причину смерти она не назвала
В Санкт-Петербурге на 75 году скончался известный детский писатель, поэт и переводчик Михаил Яснов.
Супруга поэта Ася Петрова сообщила в Facebook, что Михаил Яснов был госпитализирован в реанимацию, где и скончался. Причину смерти она не назвала.
Михаил Яснов родился 8 января 1946 года в Ленинграде и окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова.
Яснов является автором многочисленных переводов, в основном французской поэзии. Всего он написал более 30 книг прозы и стихотворений для детей, в том числе и известного «Чучело-Мяучило».
Михаил Яснов также является лауреатом премии правительства России в области культуры, премии имени Корнея Чуковского за вклад в детскую поэзию.