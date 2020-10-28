Московская прокуратура проверит указ Собянина о сборе личных данных сотрудников на удаленке
Московская прокуратура начала проверку указа мэра столицы Сергея Собянина о сборе личных данных сотрудников, переведенных на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса
Московская прокуратура начала проверку указа мэра столицы Сергея Собянина о сборе личных данных сотрудников, переведенных на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.
Депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов сообщил, что прокуратура начала проверку по запросу оппозиционных депутатов столичного парламента. Парламентарии просят проверить, соответствует ли указ Собянина Конституции РФ и Трудовому кодексу, который запрещает работодателям передавать личные данные сотрудников без их согласия.
Ранее на указ московского мэра жаловались в Минцифры российские IT-ассоциации, которые напомнили, что действующее законодательство запрещает передавать персональные данные граждан без их согласия. При этом в ведомстве никаких нарушений в указе Собянина не увидели.
Напомним, что московских работодателей обязали перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу и передать властям их телефоны, а также номера автомобилей и транспортных карт. За неисполнение указа руководителям предприятий пригрозили крупными штрафами.