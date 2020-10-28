28 октября 2020, 08:26
Россияне смогут оформить потребительский кредит с помощью водительских прав
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который даст гражданам возможность получать финансовые услуги, включая оформление кредита, по водительскому удостоверению. Проект этого закона был подготовлен в Минэкономразвития
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который даст гражданам возможность получать финансовые услуги, включая оформление кредита, по водительскому удостоверению. Проект этого закона был подготовлен в Минэкономразвития.
По задумке МЭР, водительские права можно будет использовать только для упрощенной идентификации, которая доступна для ограниченного числа операций. Так, с помощью водительских прав можно будет оформить потребительский кредит на сумму до 15 тысяч рублей, забрать выигрыш в лотерею до 100 тысяч рублей и заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.
В Центробанке данный законопроект поддержали, а эксперты отметили, что водительские права проще подделать, чем паспорт, поэтому число мошенничеств может вырасти.