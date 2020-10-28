В Омске медики из-за нехватки мест в больницах привезли пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
В Омске из-за нехватки мест в больницах две машины «скорой помощи» с включенными спецсигналами, в которых находились пациенты с подозрением на коронавирус, приехали к зданию регионального Минздрава
В Омске из-за нехватки мест в больницах две машины «скорой помощи» с включенными спецсигналами, в которых находились пациенты с подозрением на коронавирус, приехали к зданию регионального Минздрава. Затем к зданию ведомства приехала машина, в которой находился медицинский кислород.
Омский портал NGS55 сообщает, что таким образом медики пытались привлечь внимание властей к проблемам с оказанием медицинской помощи. Врачи говорят, что пациентов просто уже некуда везти.
В одной карете «скорой помощи», которая приехала в знак протеста в зданию Минздрава, находилась 70-летняя больная с 81% поражения легких, а в другой — мужчина 85 лет с 88%-м поражением легких.
«Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут. Больная на 100% нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям. А везти некуда», - рассказал один из фельдшеров.
При этом родственники 70-летней пациентки рассказали журналистам, что пытались вызвать скорую помощь три дня. В итоге во вторник ее отвезли для того, чтобы сделать компьютерную томографию, но отказались принимать в стационар.
В Минздраве Омской области заявили, что проведут служебное расследование по данному факту. В ведомстве также сообщили агентству ТАСС, что двух пожилых пациентов госпитализировали в стационар больницы скорой медицинской помощи №2.