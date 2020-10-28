Роспотребнадзор объяснил введение всероссийского масочного режима риском ухудшения эпидобстановки
Главный санитарный врач Росси напомнила гражданам, что с 28 октября действует постановление об обязательном ношении масок в общественных местах, транспорте и в местах массового скопления людей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила введение всероссийского масочного режима высоким риском ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
Главный санитарный врач Росси напомнила гражданам, что с 28 октября действует постановление об обязательном ношении масок в общественных местах, транспорте и в местах массового скопления людей.
По словам Поповой, сейчас наступил период, когда принятие таких мер – это уже необходимость. В Роспотребнадзоре считают, что главной причинной роста заболеваемости коронавирусом стало несоблюдение санитарных правил гражданами. Согласно результатам опросов, 85% заразившихся COVID-19 не носили маски и не мыли руки.
Между тем, бразильские специалисты увидели в нежелании людей носить защитные маски во время пандемии признаки психического расстройства. Ученые отметили, что таким людям свойственны враждебность и принятие риска, что может говорить об антисоциальном расстройстве личности.