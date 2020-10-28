Московские власти могут распространить систему QR-кодов на рестораны и салоны красоты
Московские власти могут распространить систему QR-кодов, которые сейчас нужно получать для посещения ночных клубов и баров, на другие торговые объекты, например, рестораны и салоны красоты
Московские власти могут распространить систему QR-кодов, которые сейчас нужно получать для посещения ночных клубов и баров, на другие торговые объекты, например, рестораны и салоны красоты.
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что система регистрации в ночных заведениях Москвы через или СМС «работает достаточно четко». После ее введения около 1,7 тысячи москвичей получили уведомления о том, что они могли контактировать с людьми, которые заразились коронавирусом, сообщает РБК.
«Было зафиксировано 26 пересечений, где заболевшие ковидом могли контактировать с посетителями этих клубов, порядка 1,7 тыс. посетителей получили СМС-уведомления, что им необходимо провериться на ковид, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших», - рассказал чиновник.
За время работы системы в ночных заведениях ежедневно совершалось от 40 тысяч до 60 тысяч регистраций. Всего QR-коды для регистрации посетителей оформили 1,5 тысяч предприятий, причем некоторые это сделали по собственной инициативе.