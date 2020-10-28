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28 октября 2020, 04:16

Гаагский суд снял арест с брендов русской водки Stolichnaya и Moskovskaya

Эти бренды принадлежат «Союзплодоимпорту», а арест на них был наложен в мае 2020 года по иску бывших акционеров ЮКОСа — компаний Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum

Гаагский суд снял арест с брендов русской водки Stolichnaya и Moskovskaya

Окружной суд Гааги снял арест с российских водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

Эти бренды принадлежат «Союзплодоимпорту», а арест на них был наложен в мае 2020 года по иску бывших акционеров ЮКОСа — компаний Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum.

Помимо Stolichnaya и Moskovskaya Гаагский суд снял арест с брендов русской водки «На здоровье», «Зубровка», «Кубанская русская водка», а также фирменного знака «Союзплодоимпорта».

В решении суда отмечается, что предприятие «Союзплодоимпорт» «не отвечает по обязательствам собственника своего имущества», то есть Российской Федерации.

Россия в соответствии с решениями международных судов должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа за банкротство компании 57 миллиардов долларов.

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