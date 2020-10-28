Гаагский суд снял арест с брендов русской водки Stolichnaya и Moskovskaya
Эти бренды принадлежат «Союзплодоимпорту», а арест на них был наложен в мае 2020 года по иску бывших акционеров ЮКОСа — компаний Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum
Окружной суд Гааги снял арест с российских водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.
Эти бренды принадлежат «Союзплодоимпорту», а арест на них был наложен в мае 2020 года по иску бывших акционеров ЮКОСа — компаний Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum.
Помимо Stolichnaya и Moskovskaya Гаагский суд снял арест с брендов русской водки «На здоровье», «Зубровка», «Кубанская русская водка», а также фирменного знака «Союзплодоимпорта».
В решении суда отмечается, что предприятие «Союзплодоимпорт» «не отвечает по обязательствам собственника своего имущества», то есть Российской Федерации.
Россия в соответствии с решениями международных судов должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа за банкротство компании 57 миллиардов долларов.