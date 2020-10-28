Московские власти потратят 72 млн рублей на покупку 12 автомобилей Genesis G90
Департамент по конкурентной политике Москвы потратит 72,3 млн рублей на покупку 12 «полноприводных автомобилей специального назначения». Ведомство разместило заказ на южнокорейские автомобили представительского класса Genesis G90, произведенные в 2020 году
Департамент по конкурентной политике Москвы потратит 72,3 млн рублей на покупку 12 «полноприводных автомобилей специального назначения». Ведомство разместило заказ на южнокорейские автомобили представительского класса Genesis G90, произведенные в 2020 году.
Один автомобиль обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей вместе с комплектом зимних шин на литых дисках и тонировкой задних стекол.
На девяти автомобилях должны быть установлены синие проблесковые маячки (спецсигналы). Стоимость одной «мигалки» составляет 80 тысяч рублей.
Автомобили представительского класса предназначены для Центра организации дорожного движения правительства Москвы, сообщает «МБХ медиа».