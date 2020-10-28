Решение спортивного арбитража по делу биатлониста Устюгова сочли крупным поражением Путина
Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда согласилась с обвинениями Международного союза биатлонистов в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова и лишила его всех наград
Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) согласилась с обвинениями Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова и лишила его всех наград.
Спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил в период с 2010 по 2014 год. Устюгова лишили всех наград, завоеванных им в этот период. Это среди прочих бронза и золото Олимпиады в Ванкувере, а также золото Олимпиады в Сочи.
В Союзе биатлонистов России назвали решение CAS «ударом по всему отечественному биатлону».
В свою очередь журналист норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер заявил, что история «биатлонного героя Игр 2014 года» является крупным поражением для Владимира Путина.
«Олимпийские игры в Сочи были сугубо личной игрушкой президента России. Под руководством Путина великая держава привлекла иностранных звезд и предоставила им российское гражданство, чтобы страна-хозяйка в конечном итоге сумела занять первое место по количеству медалей. Это первое место исчезло прошлой ночью. Это позор и для России, и для Путина», - говорится в заметке Сэтера, которую цитирует «Чемпионат».