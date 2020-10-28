28 октября 2020, 02:08
Министр Сергей Лавров самоизолировался после контакта с человеком, у которого выявили COVID-19
В пресс-службе МИДа сообщили, что в связи с уходом Сергея Лаврова на карантин все его запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Представитель ведомства также сообщил, что министр чувствует себя хорошо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался минимум на две недели после того, как коронавирус выявили у контактировавшего с ним человека.
В пресс-службе МИДа сообщили «Интерфаксу», что в связи с уходом Сергея Лаврова на карантин все его запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Представитель ведомства также сообщил, что министр чувствует себя хорошо.
26 октября Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Афины, где провел переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главой МИД Никосом Дендиасом.
28 октября глава МИДа должен был посетить Боснию и Герцеговину, а 29 октября – Сербию.