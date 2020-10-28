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28 октября 2020, 01:29

В лесу около Красногорска нашли мертвым соратника Максима Марцинкевича

В подмосковном лесу около Красногорска нашли мертвым соратника националиста Максима Марцинкевича Артема Коростылева. Об этом сообщает телеграмм-канал агентства ТАСС, однако официального подтверждения данной информации пока нет

В лесу около Красногорска нашли мертвым соратника Максима Марцинкевича

В подмосковном лесу около Красногорска нашли мертвым соратника националиста Максима Марцинкевича Артема Коростылева. Об этом сообщает телеграмм-канал агентства ТАСС, однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Причина смерти Артема Коростылева не сообщается.

Напомним, националист Максим Марцинкевичпо прозвищу Тесак был найден мертвым 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУ ФСИН по Челябинской области.

Представители ФСИН заявили, что Марцинкевич покончил с собой и оставил предсмертную записку. Родственники и соратники в версию о суициде не верят и считают, что его убили к камере. Адвокат семьи националиста сообщил о следах пыток на теле Тесака и просил Следственный комитет возбудить уголовное дело по факту убийства.

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