28 октября 2020, 01:29
В лесу около Красногорска нашли мертвым соратника Максима Марцинкевича
В подмосковном лесу около Красногорска нашли мертвым соратника националиста Максима Марцинкевича Артема Коростылева. Об этом сообщает телеграмм-канал агентства ТАСС, однако официального подтверждения данной информации пока нет
В подмосковном лесу около Красногорска нашли мертвым соратника националиста Максима Марцинкевича Артема Коростылева. Об этом сообщает телеграмм-канал агентства ТАСС, однако официального подтверждения данной информации пока нет.
Причина смерти Артема Коростылева не сообщается.
Напомним, националист Максим Марцинкевичпо прозвищу Тесак был найден мертвым 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУ ФСИН по Челябинской области.
Представители ФСИН заявили, что Марцинкевич покончил с собой и оставил предсмертную записку. Родственники и соратники в версию о суициде не верят и считают, что его убили к камере. Адвокат семьи националиста сообщил о следах пыток на теле Тесака и просил Следственный комитет возбудить уголовное дело по факту убийства.